Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde Coşkun Dönemi

Alanya Gazeteciler Cemiyeti
'nin (AGC) 12. Olağan Genel Kurulu'nda, Gaye Coşkun
başkan oldu.
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Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, yaptığı konuşmada basının birbirine destek olması gerektiğini söyledi.Alanya ve Antalya olarak sektörün birikmiş sorunlarının çözümüne odaklanmaları gerektiğini kaydeden Yeni, "Daha fazla ilan alanlarımızı nasıl çoğaltırız? Bir fazla meslektaşımıza nasıl ekmek kazandıracağız buna bakmamız lazım" diye konuştu.
Tek kişilik listeyle gidilen genel kurulda 27 yıldır ilçede gazetecilik yapan Gaye Coşkun, AGC'nin yeni başkanı oldu.
Coşkun, seçimin ardından yaptığı konuşmada, seçimin bir değişim ve dönüşüm anlamına geldiğini söyledi. AGC'nin kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Coşkun, "Genel kurula gelmeden önce pek çok meslektaşımla görüştüm, ziyaret ettim. İstek ve önerilerini sordum. TOKİ konusu, AGC'nin hizmet binasının aktif hale getirilmesi, çarşı merkezinde bir sosyal alan oluşturulması, sayıları gün geçtikçe artan sokak reklamlarının kurumların reklamlarına zararı, sektörün yaşadığı itibar kaybı, dijital medyanın yarattığı etki, Facebook
gazeteciliği, kalitesi düşen rekabet, yok olma yolundaki meslek etiği, ihlal edildiği düşünülen birlik beraberlik gibi konular benim sizlerle yaptığım görüşmede aldığım notlardı. Bütün bunların farkındayız ve tüm bunların çözümü noktasında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla çalışma sözü veriyorum." diye konuştu.
Gaye Coşkun başkanlığındaki AGC'nin yeni yönetiminde Ahmet Tunç
, Ali Doğan, Barış Başar, Emel Yüzbaşıoğlu, Ferit Kesen, Engin Anak, Mehmet Çelik
, Mustafa Sucu
, Mustafa Bayır, Necati Şatana, Yağmur Mercimek ve Zeliha Basar yer aldı.
Öte yandan AGC seçim öncesi gerçekleşen "Yılın Medya" ödül töreninde çeşitli kategorilerde ödül almayı hak kazanan gazetecilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Ödül törenine, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu
, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili
ile çok sayıda davetli katıldı.
Gaye Coşkun,Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Alanya
16 Aralık 2018 Pazar 11:12