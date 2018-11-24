Alanya Gol Oldu Yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Kayserispor
ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sonra erdi.
MAÇ TAN
DAKİKALAR
2. dakikada Cisse'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Maniatis'in şutunda Sapunaru son anda ayak koyarak topu kornere çeldi. 18. dakikada sağdan rakip sahaya sokulan Efecan kale önünde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler
penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun gerisine gelen Cisse'nin attığı sert şut direkten döndü. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı. 28. dakikada Campos'un soldan yerden pasında ceza sahası içinde Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci Kucher kornere çeldi. 45. dakikada Baino'nun ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin şutu ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. 45+2 dakikada Alanyaspor'un korner vuruşunda ceza alanında Ceyhun
savunma tarafından düşürüldü. Bu pozisyonun ardından oyuncuların itirazı üzerine hakem Arda Kardeşler, VAR sistemini inceleyerek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Atışı kullanan Campos topu ağlara gönderdi. 1-0 59. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Sackey'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutu Umut'tan sekti ve penaltı noktası gerisindeki Efecan'ın bekletmeden sert vuruşu ağlarla buluştu. 2-0 66. dakikada Kayserispor'da Mensah serbest vuruşu kullandı ve barajın üzerinden yaptığı iyi vuruş az farkla üstten auta çıktı. 73. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı arka direkte Campos indirdi ve penaltı noktası önünde Cisse'nin düzeltip kaleye vurduğu şutu bir kez daha ağlarla buluştu. 3-0 79. dakikada Alanyaspor atağında soldan ceza alanına giren ve istediği pası alan Fernandes'in içeri çevirdiği pasını Cisse, boş ağlara gönderdi ve maçtaki ikinci golünü kaydetti. 4-0 81. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Djalma Campos
'un ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Junior Fernandes, topu ağalarla buluşturdu. 5-0
KÜNYE
Stat: Bahçeşehir
Okulları Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel
xx, Süleyman Özay xx Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz
xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Baiano xxx, Merih Demiral xxxx, Maniatis xxx (Lucas Villafanez dk. 74 x), Isaac Sackey xxx, Ceyhun Gülselam
xxx, Djalma Campos xx, Efecan Karaca
xxxx (Junior Fernandes dk. 76 xxx), Papiss Cisse
xxxxx Yedekler: İsmail Ünal
, Kaan Kanak
, Cenk Ahmet
Alkılıç, Welinton Silva
, Hasan Ayaroğlu
, Filipe Augusto, Taha Yalçıner
, Bobo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kayserispor: Silviu Lung xxx, Atila Turan xxx Oleksandr Kucher xxx, Levent Gülen xx (Adem Dk. 77 xx), Cristian
Sapunaru xx, Silvestre Varela xx, Bilal Başacıkoğlu xx (Mert Özyıldırım dk 62 ?), Tjaronn Chery
xxx, Bernard Mensah xx (Kazım dk. 75 x) Şamil Cinaz
xx, Umut Bulut
xx, Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım, Hakan Çıtak
, Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Djalma (dk. 45+2 pen.), Efecan Karaca (dk. 59), Cisse (dk. 73 ve 79), Junior Fernandes (dk. 81) (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Baiano, Sackey, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Atila, Sapunaru, Kucher, Mert, Varale (Kayserispor)
(Erdal Anak/İHA)
Arda Kardeşler,Kayserispor,Aytemiz Alanyaspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:16