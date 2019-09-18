Alanya havalimanı'na charter uçuş kararı

Alanya Havalimanı'na charter uçuş başlatılması kararı alındı. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, uçuşların 19 Eylül ile 25 Ekim arasında, haftada 1 kez yapılacağını söyledi.

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, İran'ın başkenti Tahran'dan Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na karşılıklı charter uçuşlarının başlatılacağını duyurdu. Uçuşların 19 Eylül ve 25 Ekim arasında, haftada 1 kez yapılacağını aktaran Dahaoğlu, geçen yıllarda, nevruz kapsamında İran'dan direkt uçuş aldıklarını; fakat uzun soluklu planlanan charter seferinin ilk olacağını vurguladı. Dahaoğlu, "20 yıldır Türkiye'ye turist taşıyan Abibal Tour, Tailwind Havayolları ile yaptığı charter anlaşması sonrası İran ve Türkiye sivil havacılık kurumlarından direkt uçuşlar için onay aldı. Bu uçuş izni, Alanya'da yaşayan, tatil için şehrimize gelmek isteyenler ve turizm ekonomimiz için oldukça güzel bir haber. Ayrıca GZP- İran arasında karşılıklı sefer düzenlemek isteyen diğer şirketleri de cesaretlendirecek önemli bir gelişme. Uçuşlar 168 yolcu kapasiteli Boeing 737-400 model uçaklarla yapılacak. 1 Ocak itibarıyla 31 Ağustos tarihine kadar 53 bin 590 İranlı turist Türkiye'ye giriş yaptı. Karşılıklı seferlerle bu sayının kat kat artmasını bekliyoruz" dedi.



Kaynak: DHA