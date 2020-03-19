Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Alanya HEP'te Korona virüs önlemi - Güncel

Alanya HEP'te Korona virüs önlemi

Dünya genelinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı, Alanya HEP Üniversitesinde dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı.

19.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:35
Alanya HEP'te Korona virüs önlemi
Dünya genelinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı, Alanya HEP Üniversitesinde dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Öğrencilere uyarıda bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, "Yaşlı ve kronik hastalardan uzak durmalı, kişisel eşyaların sağlıklı kullanımına dikkat etmeliler. Bol sıvı tüketmeli, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeliler. Öğrencilerimiz özellikle bağışıklığı güçlendiren yiyecekleri tercih etsinler" dedi.

Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden salgın hastalığın kalabalık ortamlarda daha fazla yayıldığını, bu yüzden yetkilerden gelen uyarılara uyulması gerektiğini söyledi. Öner, "Salgının baş gösterdiği ilk günden bu yana Yüksek Öğretim Kurulu ile sürekli irtibat halindeyiz. Covid-19 hastalığına yakalanma ve bulaşmasını önlemek için üniversitemiz içerisinde gerekli tedbirler alındı" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının, gerekli önlemler alınmadığı durumlarda hayati tehlikeye neden olabildiğine dikkat çeken Rektör Öner, öğrencilere de çağrıda bulundu. Öner, "Üniversitelerin tedbir amaçlı tatil edilmesi konusunda bütün öğrencilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir. Öğrencilerimiz kalabalık yerlerden uzak durmalı ve el hijyeni konusunda yapılan uyarılara mutlaka uymalı. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren öğrencilerimiz varsa tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalılar. Yaşlı ve kronik hastalardan uzak durmalı, kişisel eşyaların sağlıklı kullanımına dikkat etmeliler. Bol sıvı tüketmeli, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeliler. Öğrencilerimiz özellikle bağışıklığı güçlendiren yiyecekleri tercih etsinler" şeklinde konuştu.

Uzaktan eğitim ile ilgili de üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 'Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz' gerekli altyapımız ve en önemlisi de bu alanda eğitimli ve deneyimli öğretim üyelerimiz mevcuttur. Süreç öncesinde de bu imkanlarımızı kullanmaktaydık. Yüksek Öğretim Kurulunun kararları doğrultusunda üniversitemizde teorik derslerin bir kısmının uzaktan eğitimle yürütülmesi hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kısa bir süre sonra bilgilendirileceklerdir" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Durdu, Rektör, Alanya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Güncel
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Brezilya’da virüse karşı alınan tedbirleri ’histeri ve kuruntu’ olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti Güncel
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Loading