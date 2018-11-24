Alanya İlk Yarıyı Önde Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Kayserispor
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımının 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Cisse'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Maniatis'in şutunda Sapunaru son anda ayak koyarak topu kornere çeldi. 18. dakikada sağdan rakip sahaya sokulan Efecan kale önünde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler
penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun gerisine gelen Cisse'nin attığı sert şut direkten döndü. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı. 28. dakikada Campos'un soldan yerden pasında ceza sahası içinde Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci Kucher kornere çeldi. 45. dakikada Baino'nun ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin şutu ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. 45+2 dakikada Alanyaspor'un korner vuruşunda ceza alanında Ceyhun
savunma tarafından düşürüldü. Bu pozisyonun ardından oyuncuların itirazı üzerine hakem Arda Kardeşler, VAR sistemini inceleyerek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Atışı kullanan Campos topu ağlara gönderdi. 1-0
KÜNYE
Stat: Bahçeşehir
Okulları Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel
xx, Süleyman Özay xx Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz
xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Baiano xx, Merih Demiral xx, Maniatis xx, Isaac Sackey xx, Ceyhun Gülselam
xx, Djalma Campos
xx, Efecan Karaca
xx, Papiss Cisse
xx, Yedekler: İsmail Ünal
, Kaan Kanak
, Cenk Ahmet
Alkılıç, Welinton Silva
, Hasan Ayaroğlu
, Filipe Augusto, Lucas Villafanez, Taha Yalçıner
, Junior Fernandes, Bobo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kayserispor: Silviu Lung xx, Atila Turan xx Oleksandr Kucher xx, Levent Gülen xx, Cristian
Sapunaru xx, Silvestre Varela xx, Bilal Başacıkoğlu xx, Tjaronn Chery
xx, Bernard Mensah xx, Şamil Cinaz
xx, Umut Bulut
xx Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım Adem Doğan, Hakan Çıtak
, Mert Özyıldırım, Kazım Çelik
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gol: Campos (dk. 45+2) (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Atila Turan, Sapunaru (Kayserispor
(Erdal Anak/İHA)
Arda Kardeşler,Kayserispor,Aytemiz Alanyaspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:26