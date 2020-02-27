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Alanya Kalesi'nden düşen kadın öldü

Antalya'da, Alanya Kalesi'nden düşen genç kadın hayatını kaybetti.

27.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:32Alanya Kalesi'nden düşen kadın öldü
'da, Kalesi'nden düşen genç kadın hayatını kaybetti.
Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkisindeki kaleye arkadaşlarıyla giden Berna Yaman'ın (19), dengesini kaybederek buradan düştüğü öne sürüldü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi, Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Yaman'ın yanındaki iki kişi, emniyete götürüldü.

İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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