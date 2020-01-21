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Alanya Kaymakamı Harputlu ile Belediye Başkanı Yücel, Akseki'yi ziyareti etti

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür'ü ve Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ı ziyaret etti.

21.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:18Alanya Kaymakamı Harputlu ile Belediye Başkanı Yücel, Akseki'yi ziyareti etti
Kaymakamı Mustafa Harputlu ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaymakamı Volkan Hülür'ü ve Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ı ziyaret etti.
Harputlu ve Yücel, ziyaret sonrası Akseki Etnografya Müzesi'ni de gezdi.
Müze hakkında bilgi veren Özkan, müzenin tarihi güzellikleriyle ünlü olduğunu söyledi. Her yıl binlerce turist ağırladıklarını dile getiren Özkan, "Her geçen yıl müzeye olan ilgi artıyor. Müzemiz ilgi odağı haline geldi." dedi.
Özkan, müzenin yanı sıra ilçedeki tarihi zenginliklerle ilgili yürütülen çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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