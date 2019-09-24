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Alanya merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya merkezli Antalya, Kumluca ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

24.09.2019 12:22Alanya merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya merkezli Antalya, Kumluca ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G., M.D., O.L., R.K., S.G.G., U.G., M.A., Y.D., K.C.Y., N.D, C.O., T.Ş., Ç.O., K.T., U.A., A.K., A.G., E.D. ve Ç.O. isimli 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram skunk isimli uyuşturucu madde, 451 adet uyuşturucu hap, 0.4 gram metamfetamin, 33 gram eroin ile kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 11 tablet Lyrica, 4 adet Suboxone hap, 3 adet 800 mg Neurentin adlı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

35 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 7 şüpheli tutuklandı

Ayrıca operasyon kapsamında bir süre önce 35 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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