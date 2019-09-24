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Alanya merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

ANTALYA'da Alanya ilçesi merkezli olarak Kumluca ilçesi ile İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 kişi, gözaltına alındı.

24.09.2019 13:01Alanya merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
ANTALYA'da Alanya ilçesi merkezli olarak Kumluca ilçesi ile İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G., M.D., O.L., R.K., S.G.G., U.G., M.A., Y.D., K.C.Y., N.D., C.O., T.Ş., Ç.O., K.T., U.A., A.K., A.G., E.D. ve Ç.O. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram skunk adlı uyuşturucu madde, 451 uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin, 33 gram eroinle kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili haplar ele geçirildi.
Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
Alanya'da, aynı operasyon kapsamında, bir süre önce 35 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı ve 7 kişinin tutuklandığı belirtildi.



Kumluca, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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