13.06.2019 17:18
Haberler»3. Sayfa » Haber

Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alınırken, bol miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alınırken, bol miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan çok sayıdaki daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda H.I., M.Y., S.M., R.O., Y.E.S., R.D., D.S., V.S., V.K., Y.H., M.E., H,S. ve O.S isimli 13 şüpheliyi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 adet uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan soruşturma kapsamından daha önceden 11 kişinin de tutuklandığı belirtildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:56 Bonzai ile yakalayan şahıs serbest
18:56 Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir
18:56 Üniversiteli Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi
18:56 Çubuk'ta mezuniyet töreni
18:56 Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi
18:55 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar'da toprağa verildi
18:55 Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi
18:55 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
18:55 Avusturya'da ırkçı saldırı
18:55 Japon bakandan "Umman Körfezi'ndeki saldırı ülkede enerji arzını etkilemiyor" açıklaması
18:54 "Makine Zirvesi-Vizyon 2030"
18:54 Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti
18:52 2. el eşyaların alım satım bilgilerini bulundurmayan iş yerlerine ceza geliyor
18:52 Yaralı bulduğu kuşu tedavi ettirdi