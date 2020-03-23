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Alanya'nın gizemli mezarları

Alanya'nın gizemli mezarlarıANTALYA'nın Alanya ilçesindeki mezarlıkta, başlarına deniz taşları yerleştirilmiş ve üzerinde hiçbir bilgi yazmayan mezarlar bulunuyor.

23.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:03
Alanya 'nın gizemli mezarları
ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki mezarlıkta, başlarına deniz taşları yerleştirilmiş ve üzerinde hiçbir bilgi yazmayan mezarlar bulunuyor. 16 yıllık muhtar Ahmet Top, mahallede 14 mezarlık olduğunu, ancak Gilikli Mezarlığı taşlarının mahalleli ve turistler arasında merak uyandırdığını söyledi.
İlçenin Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Gilikli Mezarlığı'nda, sahilden sökülerek ve yontularak mezar taşı haline getirilmiş deniz taşları olan çeşitli boyutlarda yaklaşık 500 mezar bulunuyor. Üzerinde hiçbir işaret veya yazı bulunmayan mezar taşlarının, yaklaşık 200 yıl veya öncesinden kalma olduğu düşünülüyor. Mahalle halkı, üzerinde mezar sahibine ait hiçbir bilginin olmaması ve taşların gelişigüzel boyutlandırılmasından dolayı merak konusu olan mezar taşlarının incelenmesini istiyor. Mezarlığın kenar kısımlarına ise son yıllarda definler olduğundan dolayı bilinen şekilde mezarlar da bulunuyor.
MERAK KONUSU OLDU
Mahallede 16 yıldır muhtarlık yaptığını ve mezar taşlarının her zaman merak konusu olduğunu belirten Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, mahallede 14 mezarlık bulunduğunu, ancak Gilikli Mezarlığı taşlarının mahalleli ve turistler arasında merak uyandırdığını söyledi. Muhtar Ahmet Top, "Burası Gilikli Aile Mezarlığı, bizim atalarımızın mezarlığı, dedem, nenem burada. Bu mezarlığın içinde. Tahminen 200 yıllık, Selçuklulardan mı, Osmanlı'dan mı kalma bilmiyoruz. Sınırlar içine alınmış, büyük taşlı, isimsiz mezarlar var. Halkımız gelip soruyor, merak ediyor, kimdir, nedir, hangi kavimdendir diye. Gerçekten de ilginç, mesela bazılarının etrafını çevirmişler. Bir aile mi, bir kavim mi, toplum mu bilmiyoruz. Ben yetkililerin bunu aydınlatmasını istiyorum. Sonuçta Müslüman din kardeşlerimizin mezarları ama isimsiz ve bu taşlar ilginç" dedi.
'BİLENE RASTLAMADIK'
Mahallede 35 yıldır esnaflık yapan Yılmaz Ay (65), bu isimsiz mezarlıkların sırrını çözemediklerini ve araştırılmasını çok istediklerini belirterek, "14 yıldır mezarlığın yanındayım. Bu mezarlığı ben de merak ediyorum. Çünkü taşlara bakıyorum deniz taşı. Yani dikili taş da duvar olarak yapılan taş da deniz taşı. Dediklerine göre 150- 200 yıllık varmış. Burada İtalyan da var, eski mezarlık olduğu için şu anda yerliler de buraya gömülüyor. Merak ediyoruz, bunun aydınlatılması gerekmiyor mu? Çünkü kimler var kimler yok bilmiyoruz. Gelen turistler sorduğu zaman bilemiyoruz. Mesela bir tanesi çevrili, buranın ağası gibi ama iki tane mezar var, geriye kalanı boş. Yıllardır da böyle. Bir incir ağacı dikilmiş o kadar. Mahalleli de bilmiyor, bilenlere de rastlamadık. Bunların bir anlamı vardır illa ki yoksa adam neden buraya böyle farklı boyutlarda taş getirsin. Sonuçta o taşı getirmek de bir sorun o zaman vinç de yoktu" diye konuştu. Alanya’nın gizemli mezarları

Kaynak: DHA

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Alanya'nın gizemli mezarları
Etiketler : Mahmutlar, Alanya, Güncel

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