Alanya'nın Mahallelerinde Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Alanya Belediyesi
'nin yol çalışmaları kapsamında; Mahmutseydi Kuruçay
mevkiinde yol çalışması tamamlanırken, Hıdırilyas ve Yasırali istikametinde imar yolu açma çalışması ise devam ediyor.
Alanya Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında Dinek
Mahallesinde kaldırım, Gözüküçüklü, Bıçakçı ve Oba
Mahallesinde yol açma ve betonlama, Okurcalar
ve Yasirali'de imar yolu açma çalışması sürüyor.
Özellikle kırsal mahallelerde evlerinin yolu olmayan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yol sorununu çözen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
, son olarak Bıçakçı Mahallesi'nde Kokarsu, Yerlice mevkiinde ve Oba Mahallesinde hasta ve engelli vatandaşların yolu betonla kaplanarak ulaşımları sağlandı. - ANTALYA
Kuruçay, Alanya Belediyesi, Güncel
Kaynak: İHA