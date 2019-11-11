Haberler » Güncel » Alanya Otogarı'ndaki aydınlatma sorunu çözüldü - Haber

Alanya Otogarı'ndaki aydınlatma sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Otogar'ında alt yapı sorunları nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununu kökten çözüyor.

11.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:44Alanya Otogarı'ndaki aydınlatma sorunu çözüldü
Büyükşehir Belediyesi, Otogar'ında alt yapı sorunları nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununu kökten çözüyor. Alanya Otogarı'nın elektrik ve aydınlatma hatları yer altına alınıyor.

Alanya'nın diğer şehirlere açılan ilk kapısı olan ve yaz ayları başta olmak üzere yıl boyu yerli ve yabancı yüz binlerce kişiyi ağırlayan Alanya Otogarı'nda alt yapının eski olması nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununa neşter vuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi tarafından başlatılan çalışmayla, Alanya Otogarı'nın elektrik ve aydınlatma hatları yer altına alınıyor. Kısa sürede tamamlanacak çalışmayla artık Alanya Otogarı'nda arıza ve alt yapı sorunları nedeniyle yaşanan aydınlatma sorunu da kökten çözülmüş olacak.

Alanya Otogar esnafı da çalışmalardan memnun. Yeni sistemle birlikte otogarda sorunların kısa sürede çözüldüğünü söyleyen esnaf, "Otogar yönetimi ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Eksiklerimiz bir bir gideriliyor. Otogar yönetimi ve bu hizmeti bize getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz " dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46 Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım
12:41 EGİAD heyeti Anıtkabir'de
12:46 Çorum'da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi başladı
12:46 Kerem Kınık: "Afet riskleri topyekün seferberlikle azaltılabilir"
12:46 Kartal'da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 500 fidan toprakla buluştu
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:34 Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:47:47