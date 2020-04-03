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Alanya pazarlarında Korona önlemi

Alanya Belediyesi, Korona virüs tehlikesine karşın bugün kurulan Cuma Pazarı'nı tamamen demir bariyerlerle kapatırken kontrol girişlerinde vatandaşlara kolonya dağıttı.

03.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:09
Alanya pazarlarında Korona önlemi
Alanya Belediyesi, Korona virüs tehlikesine karşın bugün kurulan Cuma Pazarı'nı tamamen demir bariyerlerle kapatırken kontrol girişlerinde vatandaşlara kolonya dağıttı. Ayrıca Şehrin muhtelif yerlerine El Dezenfektan Noktası yerleştirildi.

Alanya Belediyesi, kurulan Pazar yerlerinde önlem almaya devam ediyor. Korona tehlikesi nedeniyle teyakkuzda olan Belediye ekipleri, özellikle kalabalık alanlarda önlemleri sıkı tutuyor. Bugün kurulan Cuma Pazarı tamamen demir bariyerlerle kapatılırken 4 yerde oluşturulan giriş-çıkış noktalarında, vatandaşlar Korona için uyarılırken dezenfektan için kolonya verildi.

Pazarcılar uyarıldı

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı 33 personel, Cuma Pazarı'ndaki esnafları tek tek uyarırken pazarcılar maskesiz ve eldivensiz vatandaşlara temas etmemesi konusunda ikaz edildi. Ayrıca tezgahlardaki sebze, meyve ve şarküteri reyonları da hijyen açısından Zabıta ekiplerince denetlendi.

Cuma Pazarı'nda korona tehdidine karşı gün boyu gerçekleştirilen önlem amaçlı uygulamaların bütün pazar yerlerinde yapılacağı açıklandı. Alanya Belediyesi Şehrin özellikle kalabalık noktalarına "El Dezenfektan Noktası" yerleştirerek vatandaşların kullanımına sundu. Dezenfektan noktalarının üzerinde vatandaşların dikkatini çekmek adına "Ellerinizi Dezenfekte Etmeyi İhmal Etmeyin" uyarıları da yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alanya Belediyesi, Zabıta, Güncel
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