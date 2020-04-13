Alanya tarihi sessizliğe büründü, dünyaca ünlü sahilleri boş kaldı
Antalya'nın Alanya ilçesi korona virüs salgını nedeniyle tarihi bir sessizliğe büründü.
13.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:26
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye 'de de yayılımının artmasıyla tedbirler sıklaştırıldı. Alanya'da yaşayanların, korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi. Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Atatürk Caddesi, Hükümet Meydanı, Barlar Sokağı, İskele Caddesi ve sahil kesimlerinde insan ve araç yoğunluğu görülmedi.
DÜNYACA ÜNLÜ SAHİLLER BOŞ KALDI
Her yıl bu mevsimde bile binlerce turistin geldiği Alanya'nın dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra, Keykubat plajları tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşadı.
(İHA)
Kaynak: İHA