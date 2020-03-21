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ALANYA 'Türkiye'deki turist ülkesine dönmek istemiyor'

'Türkiye'deki turist ülkesine dönmek istemiyor'ANTALYALI ve Alanyalı turizmciler, koronavirüs nedeniyle, 2016'daki gibi bir kriz yaşamamak adına önlemlerini almaya çalışıyor.

21.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:14
' Türkiye 'deki turist ülkesine dönmek istemiyor'
ANTALYALI ve Alanyalı turizmciler, koronavirüs nedeniyle, 2016'daki gibi bir kriz yaşamamak adına önlemlerini almaya çalışıyor. Salgından her anlamda en az hasarla çıkmak istediklerini ifade eden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye'ye gelen turistlerin birçoğunun da ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Antalya ve Alanya'da özellikle turizm sektörünü sekteye uğrattı. 2020 yaz turizm sezonunun açılmasını bekleyen turizmciler, koronavirüs salgınıyla birlikte sezonun açılışını ertelemek zorunda kaldı. Türkiye Tanıtım Ajansı (TTGA) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi, ALTİD Başkanı Burhan Sili, diğer ülkelerle kıyasladığında koronavirüs tehlikesinin daha düşük düzeyde seyrettiğini belirterek, "Bunu sevindirici olarak söylemiyorum ama en azından önlemlerin alınmış olması bize avantaj sağladı" dedi.
'EĞİTİMLER VERİLDİ'
Yaşanan süreçte kış turizminin de devam ettiğini belirten Burhan Sili, "Diğer taraftan turizm sezonumuz kış döneminde de devam ediyordu. Bununla ilgili olarak hem Antalya hem Alanya sağlık birimleri tarafından personelimize, bizlere eğitimler verildi. Bu çerçevede hem kendi misafirlerimizin, hem de burada çalışanların, bizlerin sağlığının korunması amacıyla bir dizi önlem aldık. Özellikle el yıkama konusunda tuvaletlerimize ne şekilde yıkanması gerektiğiyle ilgili bildiriler astık. Diğer yandan restoran girişlerine, tesis girişlerine el dezenfektanları koyduk. Misafirlerimize de bu konuda hem rehberler aracılığıyla hem de info tahtalarımız aracılığıyla bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Personelimizin de kendi aralarında sorun yaşamamaları ya da bulaştırmamaları anlamında alacakları önlemler silsilesinde değerlendirdik. Her ne olursa olsun bulaşmayacağı anlamına gelmiyor" diye konuştu.
'BU ÜLKEDE KALMAK İSTİYORUM'
Sınırların uçuşlara kapatılmasıyla birlikte kaynak pazarların neredeyse tamamının kapandığını anlatan Sili, şunları söyledi:
"Uçuşlar durduruldu, birçok ülkede girişler durduruldu. Ama halihazırda Rusya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla Rusya'nın girişler ve vatandaşlarını geri çağırma anlamında duyuruları oldu. Tabi gelişler de azaldı. Biz geçen hafta bu konularla alakalı bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılar sonrasında kaynak pazarlarımızın kapanmış olanlarıyla alakalı dönmek isteyen misafirlerimizin Charter seferlerinin 20 Mart'a kadar devam ettiğini ve uçuşları daha sonra olsa dahi bu charterlarla dönebileceklerini ifade ettik. Tercih edip dönenler oldu. Tercih etmeyip 'Ben bu ülkede kalmak istiyorum. Tatilime devam etmek istiyorum' yahut 'Burada daha da fazla kalmaya devam edeceğim' anlamında talepler de var. Bunları da değerlendiriyoruz. Bizim misafirimiz olmaya ve servis almaya devam ediyorlar."
17 Nisan'a kadar kaynak pazarlardaki uçuşların durdurulduğunu, oradan gelecek misafirlere sınırların kapatıldığını hatırlatan Burhan Sili, "Bizim olumlu tahminlerimiz bu işin haziran itibariyle toparlanacağı yönünde. Genel anlamıyla, hem insan sağlığı açısından hem de firmaların, uçak şirketlerinin, otellerin, turizmle veya diğer sektörlerle alakalı çok fazla hasar bırakmadan bu sorunun halledilebileceğini umut ediyoruz" diye konuştu.
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ALANYA ’Türkiye’deki turist ülkesine dönmek istemiyor’

Kaynak: DHA

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ALANYA 'Türkiye'deki turist ülkesine dönmek istemiyor'
Etiketler : Burhan Sili, Türkiye, Alanya, turist, Güncel

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