Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek

ANTALYA'nın Alanya ve Serik ilçelerinde sağlık çalışanları için balkonlara çıkan halk 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısıyla destek verdi.

13.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:52
Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek

ANTALYA'nın Alanya ve Serik ilçelerinde sağlık çalışanları için balkonlara çıkan halk 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısıyla destek verdi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ardından yoğun bir tempoda çalışan ve gece gündüz demeden insanları tedavi etmek için çaba sarf eden sağlık çalışanlarını desteklemek için her akşam 21.00'da tüm Türkiye 'de vatandaşlar balkonlara çıkıp alkışlayarak destek veriyor. Alanya'da bu kez vatandaşların sosyal medya üzerinden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ilettikleri bir talebi vardı. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Yücel'i de etiketleyerek, "Yarın akşam 21.00'da tüm belediye hoparlörlerinden 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısının çalınmasını istiyoruz. Bu gönderinin altına Alanya Belediyesi'ni ve Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'i etiketliyoruz" paylaşımı yaptı. Yapılan bu paylaşımın ardından Alanya Belediyesi hoparlörlerinden dün akşam 'Bir başkadır benim memleketim' ve 'Ölürüm Türkiye'm' şarkıları çalındı. Çok sayıda vatandaş balkon ve pencerelere çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

SERİK'TE MEMLEKETİM PARÇASINA HALK EŞLİK ETTİ

Serik ilçesinde ise belediye hoparlöründen dün akşam 21.15'te 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısının çalınacağını, tüm Serik halkının balkonlara çıkarak eşlik etmesi istendi. Saat 21.15'i gösterdiğinde belediye hoparlöründen çalınan 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısıyla Serik'teki çok sayıda vatandaş balkonlara çıkarak hem parçaya eşlik etti, hem de cep telefonlarının flaşlarıyla evlerinin ışıklarını açarak destek verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adem Murat Yücel, Türkiye, Alanya, serik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Haberler ›› Güncel ››Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: Eczacılardan 1 dakikalık saygı duruşu - Haber 13:10: Karasu Nehri'nde 60 ve 75 kilo ağırlığında iki turna balığı yakalandı - Haber 13:10: Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayan 48 kişi hakkında tutanak hazırlandı - Haber 13:10: Beypazarı'nda büyükşehirden çiftçiye tohum desteği - Haber 13:08: Rize'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 12:18: Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah - Haber 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin