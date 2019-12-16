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Alanya'ya 100'üncü kez tatile gelen Alman turiste plaket

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 34 yıldır tatil yapan ve 100'üncü kez ilçeye gelen Alman Michael Amma (58) plaketle ödüllendirildi.

16.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:56Alanya'ya 100'üncü kez tatile gelen Alman turiste plaket

ANTALYA'nın ilçesinde 34 yıldır tatil yapan ve 100'üncü kez ilçeye gelen Alman Michael Amma (58) plaketle ödüllendirildi.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, 34 yıldır tatilini Alanya'da geçiren ve son ziyaretiyle 100'üncü kez şehre gelen Alman Michael Amma'yı, konakladığı otelde ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Yenialp ile sohbet eden Michael Amma, her tatil döneminde Alanya'nın değişmez adresi olduğunu belirterek, bu şehirde tatil yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

ALANYA TATİLİNDE DALYA YAPTI

Alanya'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu, bunun yanı sıra Alanya insanının misafirperverliğinden oldukça memnun kaldığını vurgulayan Michael Amma, çok sevdiği Alanya'nın tatil yapılabilecek en güzel yer olduğunu söyledi. Ömrü yettiğince tatilini Alanya'da geçirmeye devam edeceğini anlatan Amma, 1986 yılından bu yana ziyaret ettiği şehirde 100'üncü tatilini yaptığını kaydetti.

YENİALP'TEN ALMAN TURİSTE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp de "Atalarımızdan devraldığımız gelenekle misafirlerimizi her zaman en iyi şekilde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Çok sayıda Alman vatandaşı kentimizde yerleşik yaşıyor. Çocukları bizim çocuklarımızla aynı okulda tahsil yapıyor. Sizlerin de uzun yıllar tatil tercihini Alanya'da kullanmanız bizim için mutluluk verici" dedi.

Başkan Yardımcısı Yenialp, ziyaretin ardından Alman turiste 34 yılın anısına teşekkür plaketi taktim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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