Alanya'ya Şehit Ateşi Düştü (2)

BABA VE DEDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder, kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun aileyi arayıp taziyede bulunduğu belirtildi. Şehit Yusuf Önder için yarın ikindi vakti Alanya
merkez Gürses Camii'nde cenaze töreni planlandığı kaydedildi.
Alanya,Şemdinli
10 Kasım 2018 Cumartesi 22:41