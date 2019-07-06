06.07.2019 12:43
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Alanyaspor, Merih Demiral'ın Juventus'a transferinden 2,25 milyon euro kazanacak

Alanyaspor, Merih Demiral

Aytemiz Alanyaspor, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transferi resmi olarak açıklanan Merih Demiral'ın transferinden kasasını dolduracak.

Sassuolo ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, Merih'in bir sonraki olası transferinden yüzde 12.5 pay, oyuncunun Juventus'a transferi sonrasında Sassuolo kulübü tarafından Alanyaspor'a ödenecek.

TRANSFER 18 MİLYON EUROYA BİTMİŞTİ

Juventus dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, milli oyuncu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını duyurmuştu. Demiral ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, oyuncunun bonservisi için Sassuolo kulübüne 18 milyon Euro ödeyecek.

YÜZDE 12,5 PAY ALACAK

Sassuolo ise yapılan anlaşma gereği bu transferden yüzde 12.5'lik payı (2.25 milyon Euro) Aytemiz Alanyaspor'a ödeyecek.

Kaynak: DHA
Aytemiz Alanyaspor, İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Spor

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