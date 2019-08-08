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Alanyaspor, Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Alanyaspor, Avusturya kampındaki çalışmalarını bu sabah Hochfilzen sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08.08.2019 15:16 Alanyaspor, Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Alanyaspor, Avusturya kampındaki çalışmalarını bu sabah Hochfilzen sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Brescia ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen Alanyasporlu futbolcular, yenileme koşularıyla başladığı antrenmanı ayak tenisi çalışması ve esneme hareketleriyle tamamladı. Diğer futbolcular ise koordineli ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmana, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-yeşilli ekip kamptaki son çalışmasını yarın sabah gerçekleştirecek. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Avusturya, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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