Alanyaspor, aytemiz ile yeniden sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Alanya spor , 3 yıldır isim sponsoru olan Aytemiz ile yeniden anlaştı. Kulüp, bu yıl da 'Aytemiz Alanyaspor' adıyla ligde mücadele edecek.Alanyaspor Yönetim Kurulu, 2016 yılından bu yana kulübe destek veren Aytemiz ile isim sponsorluğu için yeniden sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre, Alanyaspor 2019-2020 Cemal Usta Sezonu'nda da 'Aytemiz Alanyaspor' adıyla Süper Lig'de mücadelesine devam edecek.Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, her zaman spor ve sporcuyu destekleyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Aytemiz olarak geliştirdikleri yenilikçi hizmetlerle sektörün en dinamik markalarından biri olduklarını belirten Eke, "Alanyaspor da Süper Lig'e yükselmesinden bu yana aynı kararlılıkla performansını artırarak oyuna devam ediyor. Aytemiz ve Alanyaspor beraberliğinde 3 yıldır güzel bir sinerji oluşturduğumuzu düşünüyoruz ve desteğimize bu yıl da devam ediyoruz. Şirketimiz ve Alanyaspor yönetimi tarafından imzalanan iş birliğiyle takımın adı bu sezon boyunca da 'Aytemiz Alanyaspor' olarak anılacak. Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'deki başarısının artarak devam edeceğine canıgönülden inanıyoruz" dedi.Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da " Türkiye 'nin güçlü ve büyüyen akaryakıt firması olan Aytemiz ile iş birliğimizin 4'üncü yılına giriyoruz. Bu iş birliğinden aldığımız kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlaşmada emeği geçenlere ve firma yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu.AYTEMİZ HAKKINDAHalen 574 lisanslı, 600'e yakın sözleşmeli istasyona sahip olan Aytemiz, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini artan bir büyüme ivmesiyle sürdürüyor. Bugün itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası ve 220 bin metreküp depolama kapasitesiyle önemli bir altyapıya sahip olan Aytemiz, yaptığı operasyonel iyileştirmelerle hizmet standardını her geçen gün yukarıya taşıyarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesiyle tüketicilere hizmet vermeye devam ediyor.