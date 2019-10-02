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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan, ALTİD'a ziyaret

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği yönetimini ziyaret etti.

02.10.2019 14:23Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan, ALTİD'a ziyaret
Alanya spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği yönetimini ziyaret etti.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİAD) Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ve dernek üyelerine, Alanyaspor'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, Sili'ye isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.

Ziyaretten dolayı yönetim kurulu adına memnuniyetini dile getiren Sili, Alanyaspor'un şehrin tanıtımı ve spor turizmine olan katkısının çok önemli olduğunu belirterek, "Takımımıza olan desteğimizi her zaman sürdürme arzusundayız" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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