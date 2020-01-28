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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, taraftarı Yeni Malatyaspor maçına davet etti

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftarı bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı bildirilen BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına davet etti.

28.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:12
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftarı bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı bildirilen BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına davet etti.
Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Yeni Malatyaspor karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını belirten Çavuşoğlu, "Hepimiz çok üzüldük. Dileriz bir daha böyle bir acı yaşamayız. Türk milleti duyarlıdır. Türkiye'nin her yerinden yardım gönderiliyor. Biz de kulüp olarak sosyal sorumluluk projeleri konusunda duyarlıyız. Alanya'nın duyarlılığı daha farklıdır. Bu farklılığı Yeni Malatyaspor maçında da göstermelerini istiyorum. Hepimiz destek olacağız. Maçtan sonra da gerekli bağışı yapacağız." şeklinde konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladıklarını, Süper Lig'de de haftayı 3 puanla tamamladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.
Taraftarı mahcup etmemek için gerekenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bir Alanya'mız ve bir Alanyaspor'umuz var. Bize verilen desteği boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız. Kupa maçları ise hiç belli olmuyor. Futbolda her sonuç mümkün. Tabii ki kupada da tur atlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da karşılaşacak.
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, taraftarı Yeni Malatyaspor maçına davet etti

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Kaynak: AA


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