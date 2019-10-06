Haberler » Spor » Haber

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Arda Kardeşler'e tepki!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler'i eleştirdi. Çavuşoğlu'nun maç sonu açıklamasında sadece 2 cümle kurması dikkatlerden kaçmadı.

06.10.2019 18:59

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Beşiktaş, rakibini Burak Yılmaz ve Aboulaye Diaby'nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, maç sonunda karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in kararlarına tepki gösterdi.

"TAKIMIMI KUTLUYORUM"

Çavuşoğlu, "Ben hiçbir zaman hakemler ne de başkası hakkında konuşan biri değilim ama yorumcular sahada ne olduğunu konuşmaya başladı. Ben takımımı oynadığı futboldan dolayı kutluyorum başka da söyleyecek bir şey yok" dedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Arda Kardeşler'e tepki!

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Arda Kardeşler, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:04 Basketbolda maçın ardından
21:00 flaş!
20:58 Serdar taşçı'nın paylaşımına ruslar'dan büyük ilgi
20:58 Çeşme Belediyespor kendi evinde berabere
20:56 Erol Bulut: Makas daraldı
20:54 Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
20:50 Basketbolda maçın ardından