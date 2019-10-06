Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Arda Kardeşler'e tepki!

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Beşiktaş, rakibini Burak Yılmaz ve Aboulaye Diaby'nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, maç sonunda karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in kararlarına tepki gösterdi.

"TAKIMIMI KUTLUYORUM"

Çavuşoğlu, "Ben hiçbir zaman hakemler ne de başkası hakkında konuşan biri değilim ama yorumcular sahada ne olduğunu konuşmaya başladı. Ben takımımı oynadığı futboldan dolayı kutluyorum başka da söyleyecek bir şey yok" dedi.