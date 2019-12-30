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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan ilk yarı değerlendirmesi

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in ilk devresinde 29 puan topladıklarını, bunun kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

30.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:10
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in ilk devresinde 29 puan topladıklarını, bunun kendileri için önemli olduğunu bildirdi.
Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu değerlendirerek, ilk yarıyı 6'ncı sırada tamamlandıklarını anımsattı.
Genel anlamda başarılı sezon geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılda ilk yarıları 18 puanla tamamlıyorduk. Bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli başarıdır." ifadesini kullandı.
Teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, taraftarlara, stadyuma gelerek kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
İkinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak
Taraftar, şehir ve yönetim olarak Alanya'ya yakışır şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"İkinci yarı hazırlıklarımıza 5 Ocak'ta başlayacağız. Konyaspor maçında iyi bir galibiyet alarak ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bugüne kadar Alanyaspor'a destek veren ve katkıda bulunan başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugünlere birlikte hareket ederek geldik. Bundan sonra da öyle olacak."
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan ilk yarı değerlendirmesi

Güncel

Kaynak: AA


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