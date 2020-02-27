Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?

Süper Lig'de zirve yarışı hız kazanırken artık her maç ayrı bir önem kazanmaya başladı. Zirve yarışı veren takımların puan kaybına tahammülün olmadığı haftalara girilirken Alanyaspor Beşiktaş maçı heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı şifresiz mi? Alanyaspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 28 Şubat Cuma günü (28.02.2020) saat 20:00'de oynanacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Alanyaspor Beşiktaş maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

HALİS ÖZKAHYA(Hakem)

MEHMET METİN(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(2. Yardımcı Hakem)

ERKAN ENGİN(Dördüncü Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)

BAHATTİN DURAN(AVAR)

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

1. Kategori - 100,00 TL

2. Kategori - 100,00 TL

3. Kategori - 60,00 TL

4. Kategori - 60,00 TL

Misafir - 78,00 TL