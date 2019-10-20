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Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti!

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

20.10.2019 18:55

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Ceyhun, 29 ve 75. dakikalarda Cisse, 51. dakikada Bakasetas ile 70. dakikada Fernandes'ten geldi. Rizespor'un gollerini ise 66 ve 75'te Boldrin kaydetti.

ALANYASPOR LİDERLİĞİ TRABZONSPOR'DAN GERİ ALDI

Puanını 17'ye çıkaran Alanyaspor, Trabzonspor'dan liderliği geri aldı. Rizespor ise 8 puanda kaldı. Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak, Çaykur Rizespor ise evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti!

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