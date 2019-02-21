Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Efecan Karaca ve Giorgios Tzavellas'ın Sözleşmelerini Uzattı

Alanyaspor'da Haydar Yılmaz, Georgios Tzavellas ve Efecan Karaca'nın sözleşmeleri uzatıldı. Alanyaspor'a Kartalspor'dan gelen ve TFF 2'nci Lig'den bu yana 6 yıldır Alanyaspor formasını terleten 2 oyuncu Haydar ile 2 yıl, Efecan'la ise 3 yıllık yeni sözleşme yapıldı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Tzavellas ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un 3 takım kaptanıyla sözleşme yenilediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu futbolcularımız kulübün evlatları oldu. İkinci ligden bu yana her anlamda kader birliği yaptığımız takım kaptanlarımız Haydar ve Efecan takımın bana göre demirbaşlarıdır. Diğer taraftan Georgios Tzavellas yine takım kaptanlarımızdan, o da kulübün demirbaşları listesine dahil oldu. İnşallah hem kulübümüz hem de futbolcu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olur. Haydar Yılmaz ve Georgios Tzavellas 2021, Efecan Karaca'nın ise 2022 yılına sözleşmelerini uzatıyoruz. Özellikle 3 takım kaptanının sözleşmeyi uzatması ayrıca gurur verici bir tablo, daha hep birlikte ilerleyeceğimiz çok yol var. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"BU KULÜBÜ AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM"

Tecrübeli futbolcu Georgios Tzavellas, Alanyaspor gibi bir takımda olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bu kulübü ailem gibi görüyorum. İlk baştan bugüne kadar herkes beni kabullendi. Başkanımızın da söylediği gibi bizi evlatları gibi gördü. Bundan dolayı elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Önümüzdeki yıllarda kendimizi daha çok geliştirip, daha iyi olmalıyız. Bu kulüp için de geçerli. Çünkü kulüp gittikçe büyüyor. Geriye dönüp baktığımda geride kalan 2 yıldan sonra burada olduğum için Hasan Çavuşoğlu ile Mevlüthan Çavuşoğlu'na minnettarım. Burası artık benim evim. Takım kaptanlarıma, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BURADA GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VAR"

Konuşmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başlayan Efecan Karaca da "6 yıldır buradayız. Omuz omuza göğüs gererek zorlukları başardık. Güzel başarılara imza attık ve 3 yıldır da Süper Lig'deyiz. Burada güzel bir aile ortamı var. Başkanım benim için fedakarlıklar yaptı, ben de onun için yaptım. İnşallah hayırlısıyla herkese daha iyi ve daha güzel bir Efecan izlettireceğim. Sahaya çıkınca hem taraftarlarımıza, Alanyaspor'u izleyen herkese en iyi Efecan'ı göstermeye devam edeceğim" dedi.

"ATMOSFER GÜZEL VE ŞEHİR GÜZEL"

Bir gazetecinin Haydar ve Efecan'a yönelik "Alanyaspor'a Kartalspor'dan birlikte geldiniz ve 6 yıldır da aynı takımda birlikte mücadele ederek başarılar kazandınız. Neler düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine konuşan Haydar Yılmaz, Alanyaspor ismini ilk duyduklarında 'Alanyaspor neresi, tatile mi gideceğiz' diyerek tepki verdiğini esprili bir dille anlattı. Haydar Yılmaz, "İlk transfer teklifi geldiğinde Efecan'la telefonda konuşmuştuk. Başkanım da belki kızacak ama o zaman 'Alanyaspor neresi, tatile mi gideceğiz' diye aramızda bir muhabbet geçmişti. Ama sonrasında ben Efecan'dan önce gelerek imza atmıştım. Buraya geldim ve atmosferi gördüm. Başkanım Hasan Çavuşoğlu ve Kamil Köseoğlu'nun hakkı çoktur. Burada kocaman bir aile olduk. Hiçbir zaman da buradan gitmeyi düşünmedik. Ortam güzel, atmosfer güzel ve şehir güzel. Bu yüzden Alanya'yı ve Alanyaspor'u seviyoruz, mutluyuz burada" diye konuştu.

Kaynak: DHA