Alanyaspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.<br><br>Futbolcular bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. </br><br><br>Koşuyla başlayan antrenman, istasyon ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Futbolcular Villafanez, Obi, Djalma Campos ve Junior Fernandes takımdan ayrı idman yaptı.<br><br>Öte yandan, takımı ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı için futbolculara başarı diledi.