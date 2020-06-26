Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı
26.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:19
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacağı deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basın kapalı geçen idmanda Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde futbolcular ilk olarak ısınma çalışmaları yaptı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın son bölümünü ise taktiksel çalışmalarla tamamladı. Hazırlıkları tamamlayan Alanyaspor, 16.00'da Antalya Havalimanı'ndan İzmir'e uçacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, Spor, Haber

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