Alanyaspor'da hedef Fenerbahçe maçında galibiyet

AYTEMİZ Alanyaspor bu hafta ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray 'ı 2-0 mağlup ederek avantaj sağlayan Alanyaspor, kupadaki başarılı grafiğini Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Aytemiz Alanyaspor, bu yıl teknik direktör Erol Bulut'un da göreve gelmesiyle başarısını artırdı. Akdeniz temsilcisi, lig sıralamasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük takımların üzerinde 38 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Turuncu yeşilli takım, bu yıl istatistiklerde de en üst sıralarda kendine yer buldu. Ligde geride kalan 20 haftada 11 galibiyeti, 5 beraberliği ve 4 mağlubiyeti bulunan Alanyaspor, bu galibiyetlerin 7'sini iç sahada, 4'ünü deplasmanda aldı. Ayrıca Alanyaspor, lig tarihinde de ilk kez 5 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi. Alanyaspor bu sezon sadece 4 maçtan puan alamazken, bu karşılaşmaların 3'ü büyük takımlara karşı oldu. En son ilk yarıda 7 Aralık'ta Galatasaray'a deplasmanda 1-0 yenilen Akdeniz temsilcisi, bu maçtan sonra ligde hiç mağlup olmadı. Alanyaspor, 21 averajla en iyi ikinci averaja sahip takım konumunda. Alanyaspor ayrıca 18 ile iç sahada en iyi averaja sahip takım olurken, dış sahada 3 ile en iyi ikinci averaja sahip ekip durumunda.

10 İSİMDEN 40 GOL

Süper Lig'de 20 hafta geride kalırken Alanyaspor, rakip fileleri 40 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gol gördü. Bu istatistikle ligde Trabzonspor'dan sonra ikinci sırada yer alan Alanyaspor, sadece 6 maçta gol atamadı.

Alanyaspor'un bu sezon en güçlü gol silahı 34 yaşındaki Papiss Cisse oldu. 15 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alan Senegalli oyuncu, son 5 lig maçında 6 gol attı ve 1 asist yaptı. Turuncu yeşilli takıma bu sezon gol katkısı yapan futbolcu sayısı da oldukça yüksek. Papiss Cisse'yi 6 gol ve 5 asistle Junior Fernandes takip ederken, Anastasios Bakasetas 6 gol, 4 asistle takıma en çok gol katkısı sağlayan 3'üncü isim oldu. Bu futbolcuları 4 gol, 3 asistle Djalma Campos, 3 gol, 1 asistle Ceyhun Gülselam, 2 golle Welinton de Souza, 1'er gol ve 1'er asistle Onur Bulut ile Salih Uçan ve 1'er golle Georgios Tzavellas ile Yacine Bammou takip ediyor.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu hafta 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Alanyaspor, kupa maçının ardından hazırlıklarına ara vermeden bu sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Takımda hafif sakatlığı bulunan Baiano dışında eksik oyuncu bulunmazken, sakatlıkları geçen Juanfran ve Lokman Gör takımdan ayrı idmanlarına devam ediyor. Galatasaray'la oynanan kupa maçından çok farklı bir ilk 11'le çıkması beklenmeyen Akdeniz temsilcisinin yalnızca sol kanatta Bammou yerine Campos, savunmada da Tzavellas yerine Welinton ile başlaması bekleniyor. Sol bekte kırmızı kart cezasını kupa maçında tamamlayan Fabrice N'Sakala'nın olacağı düşünülüyor.

KUPADA İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE

Aytemiz Alanyaspor, ligdeki başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürüyor. Tarihinde ilk kez çeyrek finale kadar yükselen Alanyaspor, yarı final için de önemli avantaj elde etti. Türkiye Kupası 2019-2020 sezonuna 4'üncü turdan giren Alanyaspor, bu turdaki rakibi İnegölspor'u 3-0 mağlup etti. Erol Bulut'un öğrencileri 5'inci turdaki karşılaşmalarda rakibi Adanaspor'u önce evinde 5-1, ardından deplasmanda 7-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yenerek avantaj sağlayan turuncu yeşilli takım, deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu. Çeyrek final ilk maçları bu hafta oynanan kupada, Alanyaspor güçlü rakibi Galatasaray'ı dün kendi sahasında 2-0'lık skorla rahat geçti. Rakibine çok fazla oyun şansı vermeyen Akdeniz temsilcisi yarı final için de avantajlı taraf oldu.