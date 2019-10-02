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Alanyaspor'da Juan ve Salih Uçan şoku

Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Juan Francisco Moreno Fuertes yaklaşık 6 ay, Salih Uçan'ın ise 2 ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

02.10.2019 15:42Alanyaspor'da Juan ve Salih Uçan şoku
Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Juan Francisco Moreno Fuertes yaklaşık 6 ay, Salih Uçan'ın ise 2 ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juan Francisco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Dr. İsmail Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen Fuertes'in tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi. Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan'ın da tedavisine başlandığını, oyuncunun 2 ile 4 hafta takımda uzak olacağını dile getirdi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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