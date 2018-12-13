Alanyaspor'da Rizespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Aytemiz Alanyaspor
, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın
gözetiminde koordineli ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından şut ve kenar organizasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı duran top çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman taktik oyun çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Baiano, M'Billa ve Campos antrenmana katılmadı.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te özel uçakla Rize'ye hareket edecek. - ANTALYA
Cengiz Aydoğan,Çaykur Rizespor,Aytemiz Alanyaspor
13 Aralık 2018 Perşembe 17:01