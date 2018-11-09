Alanyaspor'da Sergen Yalçın Dönemi

Edinilen bilgiye göre Yalçın, bu akşam kendisini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imzayı atacak ve Fenerbahçe maçını tribünden izleyecek. Akdeniz ekibi bu hafta sonu Fenerbahçe karşısına alt yapı antrenörlerinin yönetimiyle maça çıkacaklar. Sergen Yalçın maçın ardından çalışmalarına başlayacak.

"Sergen Yalçın ve ekibi olarak Aytemiz Alanyaspor ile anlaşmış bulunuyoruz. Her geçen gün güçlenerek gelişerek devam eden ekibimiz ve Alanyaspor'a hayırlı olsun"