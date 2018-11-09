09 Kasım 2018, 19:25
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Alanyaspor'da Sergen Yalçın Dönemi

Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştı. Yalçın yeni takımına imzayı bu akşam atacak.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında teknik direktör Mesut Bakkal'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaştı.
Bu akşam imzayı atacak
Edinilen bilgiye göre Yalçın, bu akşam kendisini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imzayı atacak ve Fenerbahçe maçını tribünden izleyecek. Akdeniz ekibi bu hafta sonu Fenerbahçe karşısına alt yapı antrenörlerinin yönetimiyle maça çıkacaklar. Sergen Yalçın maçın ardından çalışmalarına başlayacak.
Çağdaş Atan doğruladı
"Sergen Yalçın ve ekibi olarak Aytemiz Alanyaspor ile anlaşmış bulunuyoruz. Her geçen gün güçlenerek gelişerek devam eden ekibimiz ve Alanyaspor'a hayırlı olsun"
Mesut Bakkal,Sergen Yalçın,Aytemiz Alanyaspor

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