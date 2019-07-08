08.07.2019 19:37
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Alanyaspor, Yacine Bammou'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Faslı oyuncu Yacine Bammou'yu kiralık olarak bir yıllığına kadrosuna kattı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen törende, Fransa 2. Lig ekibi Caen'den kiralanan 27 yaşındaki forvet Yacine Bammou ile sözleşme imzalandı.Törende konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

"HEM SANTRAFOR, HEM SANTRAFOR ARKASINDA"

Yacine Bammou'yu bir yıllığına kiralık olarak transfer ettiklerini açıklayan Çavuşoğlu, "Satın alma opsiyonuyla birlikte Yacine Bammou'yu kadromuza kattık. Hem santrafor hem de santrafor arkasında oynayabilen bir oyuncu. Bize katkı sağlayabileceği için bu transferi gerçekleştirdik. İnşallah burada da iyi performans sergiler." diye konuştu.

"HERKES BİRBİRİNE ÇOK SAYGILI"

Yeni transfer Yacine Bammou, Alanyaspor gibi çok değerli bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Kulüpten içeri girdiğinde pozitif bir enerji aldığını dile getiren Bammou, "Burada gerçekten bir aile ortamı var. Herkes birbirine çok saygılı. Burada kariyerim için yeni bir sayfa, yeni bir mücadele başladı. Umarım hem başarılı hem de bir başarının parçası olurum." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor, Yacine Bammou'yu transfer etti
Kaynak: AA
Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, Fransa, Spor

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