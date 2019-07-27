Alanyaspor'da transfer
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya'nın Braunschweig takımında forma giyen Onur Bulut'u transfer etti.27.07.2019 16:35
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya'nın Braunschweig takımında forma giyen Onur Bulut'u transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Aytemiz Alanyaspor, Onur Bulut, Almanya, Spor
Kaynak: AA
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