Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Alanyaspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
25.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:48
Alanyaspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 bulgularına rastlanan oyuncu ve personelinizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 bulgularına rastlanan oyuncu ve personelinizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor