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Alanyaspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran Cisse paylaşımı!

Alanyaspor Kulübü, TFF'nin, Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusunu reddetmesinin ardından Twitter hesabından sarı-lacivertli taraftarları kızdıran bir paylaşımda bulundu.

01.10.2019 17:30

TFF, Fenerbahçe Kulübü'nün kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrarlanması için başvurduğu Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için kararını verdi. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetti.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Alanyaspor Kulübü de TFF'nin kararı sonrası Twitter hesabından maçta 2 gol atan Papiss Cisse'nin fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Diğer takım taraftarları ise paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Cisse'nin yer aldığı video, kısa süre içinde 3 binden fazla beğeni aldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi."

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Alanyaspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran Cisse paylaşımı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Twitter, Spor

YORUMLAR(11)
CANMEN:PEK DOGRU DEGIL MEDYA. . . COGU FENERLI KENDIM DAHIL HIC BI SIKINTI YARATMIYORUZ. . . . ADAM HELALINLE ATMIS GOLLERINI VE ALANYANIN EN DOGAL HAKKIDIR, MACIN KAHRAMANINI LANSE ETMEK. . . . TEKRAR TEBRIKLER VE BASARILAR ALANYA. . . .
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0 2
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GRANDE MAN:masa başı oyunlarınız yeter artık fenerrum
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KARTAL03:Haber böyle olmaliydi hadi fenoslar kurtuldunuz gene mac tekrer edilseydi CISSE olarak bu sefer size 5 cekecektik derdi.
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4 6
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BJK:TÜRKİYENİN TEK SEVİLMEYEN TAKIMI KİM DESELER ????
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5 4
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TÜM ARMALARA SAYGILAR...:SORUN YOK. . . BIZ HEPINIZE SAYGI DUYUYORUZ. . . öNEMLI OLAN RAKIB GIBI RAKIB OLMAK. . . . BURSA, GS, TS VE BJK BIRBIRLERI SEVE KOYSUNLAR. . .
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1 0
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ:bunlarda kaşınıyor. beşiktaş gibi olacaklar haberleri yok.
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14 10
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THE FLAWLESS:Pappis Cisse adamın dibi dibi
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3 3
THE FLAWLESS:35 yıllık fxbahçe yöneticisi semih bayülken "fxbahçe için çok hakem satın aldım " 20 yıl fxbahçe başkanlığı yapmış aziz yıldırım " ben şike yaptıysam fxbahçe için yaptım" ondan sonra bozom 29 şompoyonloğomoz vor! Yersen.
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2 4
KOMIKSINIZ:ALANYA KAŞIDI YA SİZİ EZİK.
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8 11
ADINIZI YAZIN:tffrasyonuna tesekür edin sizlere koltuk cikiyorlar akillarinca
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