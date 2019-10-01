Alanyaspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran Cisse paylaşımı!

TFF, Fenerbahçe Kulübü'nün kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrarlanması için başvurduğu Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için kararını verdi. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetti.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Alanyaspor Kulübü de TFF'nin kararı sonrası Twitter hesabından maçta 2 gol atan Papiss Cisse'nin fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Diğer takım taraftarları ise paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Cisse'nin yer aldığı video, kısa süre içinde 3 binden fazla beğeni aldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi."