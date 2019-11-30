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Alanyaspor'dan gol yağmuru

Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

30.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:45Alanyaspor'dan gol yağmuru
Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi takımının 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
1. dakikada soldan çaprazdan ceza sahasına giren Campos'un pasında Bakasetas'ın gelişine sert şutunu kaleci Korcan topu kornere tokatladı.
16. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bammou'nun pasında Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleciden dönen topu kontrol eden Efecan'ın geri pasında tekrar topla buluşan Bakasetas şutu defansa da çarparak ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Bainano'nun ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos'un ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.
59. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde topu kapan Orgill'in yakın mesafeden yaptığı vuruş kaleci Marafona'dan döndü.
85. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ köşe direğine yakın noktadan Onur ceza sahasına ortaladı. Burada yükselen Bammou kafasıyla topu indirdi. Topu alan Campos'un geri pasıyla topla buluşan Bakasetas gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
90+2. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza alanına hızla giren Siopis ön çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Campos kafasıyla dokunarak topu kaleye gönderdi. 4-0
90+4. dakikada Umut'un derinlemesine ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu filelere gitti. 5-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xxx, Fabrice N'Sakala xxxx, Welinton Silva xx, Steven Caulker xxx, Manolis Siopis xx, Anastasios Bakasetas xxx (Umut Güneş dk. 89 ?), Djalma Campos xxxx, Efecan Karaca xxx ( Onur Bulut dk. 82 x), Musa Çağıran xxx ( Salih Uçan dk. 65 x), Yacine Bammou xxx
Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Hamza Özdemir, Giorgos Tzavellas, Papiss Cisse, Veysel Ünal
Teknik Direktör: Erol Bulut
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay x, Mehmet Sak x ( Alper Önal dk. 46 x), Ante Kulusic x, Michal Pazdan x, Cebrail Karayel x, Tiago Pinto x, Stelios Kitsiou x, Wilfred Moke x (Ender Aygören dk. 65 x), Hasan Kaya x (Berke Gürbüz dk. 79 ?), Hector Canteros x, Dever Orgill x
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Bakasetas (dk. 16), Campos (dk. 24, 90+2 ve 90+4), Bakasetas (dk. 85) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Cisse (Yedek kulübesi) (Alanyaspor), Cebrail Karayel, Dever Orgill (Ankaragücü)
(Erdal Anak/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Güncel

Kaynak: İHA

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