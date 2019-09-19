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Alanyaspor'dan kural ihlali başvuru açıklaması

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural ihlali olduğu gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurması nedeniyle Antalya ekibi açıklama yaptı.

19.09.2019 19:54Alanyaspor'dan kural ihlali başvuru açıklaması
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural ihlali olduğu gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurması nedeniyle Antalya ekibi açıklama yaptı.

Alanyaspor'un konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır" denildi. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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