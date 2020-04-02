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Alanyaspor'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Aytemiz Alanyaspor, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destek verdiğini açıkladı.

02.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:18
Alanyaspor'dan
Aytemiz Alanyaspor, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destek verdiğini açıkladı.
Süper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 500 bin lira katkıda bulunuyor. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Spor
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Haberler ›› Spor ››Alanyaspor'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor

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