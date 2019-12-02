Haberler » Güncel » Alanyaspor'dan özel öğrencilere ziyaret - Haber

Alanyaspor'dan özel öğrencilere ziyaret

Alanyaspor Kulübü yönetimi ve sporcuları, özel öğrencileri ziyaret ederek, kulübün ürünlerini hediye etti.

02.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:59Alanyaspor'dan özel öğrencilere ziyaret
Alanyaspor Kulübü yönetimi ve sporcuları, özel öğrencileri ziyaret ederek, kulübün ürünlerini hediye etti.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Baki Boz, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcular Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Baiano, Umut Güneş, Veysel Karani Ünal ve Hamza Özdemir, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de yer aldı. Okul Müdürü Ebru Bezci, yönetici ve futbolcularımıza okulu tanıtırken, özel öğrenciler de müzik enstrümanları eşliğinde ritim gösterisi yaptı. Ziyaret sonunda Hasan Çavuşoğlu, okul müdürü Ebru Bezci ve öğrencilere kulübün ürünlerini hediye etti. Ziyaret, okul önünde toplu halde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:49 İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73 YAŞINDAKİ GEZGİN İSTANBUL'DA YOLCUĞUNA DEVAM EDİYOR - Haber
16:48 Kayseri'deki trafik kazasında emekli öğretmen hayatını kaybetti - Haber
16:43 Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Haber
16:43 Trabzon'da 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı' düzenlendi - Haber
16:43 Yüreğir Belediyesinden Engelliler Günü etkinliği - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, bilinci kapandığı iddia edilen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
16:06 CHP ve İYİ Parti'ye hakaret eden baltalı müdüre soruşturma açıldı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu - Haber
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 16:58:55