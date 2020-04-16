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Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması

Alanyaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

16.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:36
Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması
Alanyaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş 'ın Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada, kulübün eski futbolcusu Vagner Love'ın transferiyle ilgili bugüne kadar Beşiktaş Kulübü'ne açılan hiçbir dava olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Transferle ilgili alacaklarımızın tamamı geçmiş dönemde tahsil edilmiştir. Basında yer alan 'Beşiktaş Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyecek' şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş Spor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor
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