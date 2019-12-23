Alanyaspor, Denizlispor'a gol yağdırdı!

Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadeleyi Alanyaspor 5-1 kazandı. Antalya ekibine galibiyeti getiren golleri 35 ve 42. dakikada Welliton, 43. dakikada Djalma Campos, 78. dakikada Papiss Cisse ve 86. dakikada Onur Bulut kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 83. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

ALANYASPOR 6. SIRAYA YÜKSELDİ

Ligde 2 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Alanyaspor, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıraya çıktı. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Denizlispor ise 21 puanda kaldı ve haftayı 11. sırada tamamladı. Alanyaspor, önümüzdeki hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Ankaragücü ile karşılaşacak.