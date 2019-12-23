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Alanyaspor, Denizlispor'a gol yağdırdı!

Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

23.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:03

, Denizli Atatürk Stadı'nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadeleyi Alanyaspor 5-1 kazandı. Antalya ekibine galibiyeti getiren golleri 35 ve 42. dakikada Welliton, 43. dakikada Djalma Campos, 78. dakikada Papiss Cisse ve 86. dakikada Onur Bulut kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 83. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

ALANYASPOR 6. SIRAYA YÜKSELDİ

Ligde 2 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Alanyaspor, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıraya çıktı. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Denizlispor ise 21 puanda kaldı ve haftayı 11. sırada tamamladı. Alanyaspor, önümüzdeki hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Ankaragücü ile karşılaşacak.

Alanyaspor, Denizlispor'a gol yağdırdı!

Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Göçek, Denizlispor, Denizli, Spor


HABER YORUMLARI (5)
ŞİKEBAHCE: Kafası pamuk şeker olan futbolcular neyin kafasını yaşıyor da kafayı böyle şeker gibi boyuyorlar
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FIRTINA: Konya kümeye ne içtiyseniz futbolculara fazla içirmişiniz adamların sahada yürüyecek halleri kalmamış ayyaş konyalılar yazıkki mevlana ordan çıkmış .
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LEZBİYEN SEZER ARAT-33: ALANYA HAKETTİ
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ERDOĞAN: HAKLISIN
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ADANALİ BOYACİ: Alanya denizliyi boyamis ellaaaammm
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