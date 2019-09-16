Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu!

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin tek golünü 39. dakikada Tolga Ciğerci atarken, ev sahibi Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarının son anları ve ikinci yarının başında 46. dakikada Papiss Cisse ve 62. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

FENERBAHÇE İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Alanyaspor 4'te 4 yaparak puanını 12 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise bu sezon ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

39. dakikada Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Sağ çaprazdan Vedat Muric ile paslaşarak ceza sahasına giren Rodrigues topu içeriye çevirdi. Kruse'un yan tarafa çıkardığı topa Tolga Ciğerci sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Marafon'un solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

45+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında, kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları arasındaki anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu Bakasetas altıpas içinde bulunan Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

46. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Kaleci Altay Bayındırın kısa kullandığı kale vuruşunda topla buluşan Jailson'un uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Bakasetas'a çarparak ceza sahası içindeki Cisse'nin önünde kaldı. Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Defanstan topu çıkarmaya çalışan Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam'ın baskısıyla topu kaybetti. Boşta kalan topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Junior Fernandes, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1