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Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu!

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış mücadelesinden Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

16.09.2019 19:03

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin tek golünü 39. dakikada Tolga Ciğerci atarken, ev sahibi Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarının son anları ve ikinci yarının başında 46. dakikada Papiss Cisse ve 62. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

FENERBAHÇE İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Alanyaspor 4'te 4 yaparak puanını 12 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise bu sezon ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

39. dakikada Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Sağ çaprazdan Vedat Muric ile paslaşarak ceza sahasına giren Rodrigues topu içeriye çevirdi. Kruse'un yan tarafa çıkardığı topa Tolga Ciğerci sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Marafon'un solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

45+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında, kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları arasındaki anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu Bakasetas altıpas içinde bulunan Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

46. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Kaleci Altay Bayındırın kısa kullandığı kale vuruşunda topla buluşan Jailson'un uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Bakasetas'a çarparak ceza sahası içindeki Cisse'nin önünde kaldı. Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Defanstan topu çıkarmaya çalışan Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam'ın baskısıyla topu kaybetti. Boşta kalan topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Junior Fernandes, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1

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Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu!

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(58)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:ne çaktılar be, 1 de avans 3 te biter hahahaha beter olun tescilli huş beyinli hırsızlar sizi:))
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EFEDAYI:Bunlar daha çok iyi günlerimiz , bu Comolli ile , bu Ersun''la ve bunlara inanan bu başkanla daha ne rezillkler yaşayacağız. . .
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BEN SPOR:Ali koç istifa iş adamından başkan olmaz
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A:ZAMANINDA TRABZONDA GÖKDENİZ VE FATİH TEKKE KENDİ MAÇLARIDA DAHİL BAHİS OYNADILARI İÇİN 6 AY FUTBOLDAN MENMİ CEZASIMI ALMIŞTI.
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TRABZONSPOR 61:ha fener ha rizespor ikiside şikeci.
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CANMEN:EVET PEEEEK HAKLISIN. . . SENIN TAKIMINDA YENILEN ONALTI TAKIM ARASINDA. . . . O ZAMAN ADAMA SORMAZLARMI. . . . SIZ NECIIIII OLUYORSUN O ZAMAN DIYE. . . . ISTERSEN BEN CEVABINI BURAYA YAZMIYAYIM. . . . IKI DEFA OTUZ SENELIK BOZGUNA UGRAMAK ADAMA BöYLE GECE GüNDüZ SAYIKLATTIRIR. . . . SIZ KUDURMIYACAKSINIZDA. . . KIM KUDURACAK. . .
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GOKBERK:trabzonspor herkesını sempatısını kazanırken senın gıbı akılsızları ayıklar ınsallah inşallah agaoglu
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2 11
FB:şike sizin kanınızda var
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1 3
CANMEN:zavalli. . . terörist beyin. . . .
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1 1
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