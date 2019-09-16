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Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdular

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'un evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta tribündeki güzeller dikkatlerden kaçmadı.

16.09.2019 22:32

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'yi Salih Uçan karşıladı. Takımlar maç öncesi sahaya çıktığında eski Fenerbahçeli yıldız arkadaşlarıyla bir araya geldi.Başta Volkan Demirel olmak üzere Fenerbahçe'deki tanıdıklarıyla hasret gideren Salih, teknik direktör Ersun Yanal'la da görüştü.

ALİ KOÇ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Gündüz saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret eden Başkan Koç ve yöneticiler, Alanya'da da tribünde yer aldı.

TRİBÜNDEKİ GÜZELLER DİKKAT ÇEKTİ

Alanyaspor forma ve şortlu kadın taraftarlar dikkat çekti. Alanya taraftarı güzeller zaman zaman takımlarına destek için tribünde bayrak salladı.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdular

Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(5)
MUHTAR:Eee? tüpçü yıldırım da ihaleci nihat da mhk da sizi kurtaramayacak. İki maç kazanınca ''lider geri döndü'' naraları atanlar vardı. Nerdesiniz?
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EFEDAYI:Tren geçerken bazıları manasız bakışlarla bakar ya ; tıpkı öyle. . .
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BAKALIM KİMLER KURTARACAK:Fener eski günlerine bu haftadan itibaren dönüyor. .
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MURTAZA:alanyanın erkek taraftarları türübünlere cekme politikası iyi tarz larını sevdim :D
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MİRKO:Fenerbahçe Vedat Muriç’in milli arada attığı gollerin ligde de sayılması için federasyona başvurmalı diyenler
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