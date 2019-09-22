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Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı!

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Lider Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

22.09.2019 19:10

Lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

LİDER İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Gençlerbirliği'nin golünü 45+1. dakikada penaltıdan Bogdan Stancu kaydederken Alanyaspor'un cevabı 66. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi. Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

ALANYASPOR, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SİVASSPOR'U KONUK EDECEK

Süper Lig'in altıncı haftasında puanını 13'e çıkaran Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Ankara derbisinde Ankaragücü'ne konuk olacak.

Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı!

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor

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