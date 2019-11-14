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Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

14.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:04Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. İdmana milli takım kadrolarında yer alan Efecan Karaca, Bakasetas ve Nsakala ile sakatlıkları bulunan Lokman Gör ve Juanfran katılmazken, Ceyhun Gülselam takımdan ayrı salonda çalıştı.
Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Spor

Kaynak: AA

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