Haberler» Spor» Haber

Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu'nu Erzurumspor'a kiraladı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladı.

02.09.2019 23:14 Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu'nu Erzurumspor'a kiraladı
Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayaroğlu'nun bir yıllığına kiraya verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Hasan Ayaroğlu, bu sezon sonuna kadar, bir yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Erzurumspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:02   Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi
00:00   Erzurumspor'dan 3 transfer
23:59   Son dakika: Galatasaray Radamel Falcao transferini KAP'a bildirdi
23:58   "Çok doğru bir karar vermişim"
23:54   Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm
23:50   Radamel falcao resmen galatasaray'da
23:37   Radamel falcao: çok doğru bir karar vermişim